Insolvente Fluggesellschaft Latam stellt Betrieb in Argentinien ein

Die insolvente Fluglinie Latam stellt den Betrieb in Argentinien ein. Künftig werde die Airline keine Inlandsflüge in dem südamerikanischen Land mehr anbieten, teilte das chilenische Unternehmen am Mittwoch mit. Die internationalen Flüge würden von Tochtergesellschaften aus anderen Ländern übernommen. Den rund 1700 Mitarbeitern droht die Entlassung.