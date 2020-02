Insulin-Hersteller Novo Nordisk legt weiter zu

Der Insulin-Hersteller Novo Nordisk hat im abgelaufenen Jahr von einer guten Nachfrage nach Medikamenten gegen Diabetes profitiert. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 122 Milliarden Dänische Kronen (knapp 17,5 Milliarden Franken) zu, wie der weltgrösste Hersteller von Diabetes-Mitteln am Mittwoch in Bagsvaerd mitteilte. Währungsbereinigt betrug das Plus 6 Prozent.