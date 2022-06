Investis kauft die im Dienstleistungsbereich tätige Home Service AG

Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart, teilte Investis am Freitag mit. Home Service sei in den Bereichen Hauswartung, technischer Dienst und Gartenpflege vor allem in den Kantonen Zürich, Thurgau und St. Gallen tätig, hiess es weiter. Diese geographische Abdeckung ergänze jene der zur Investis-Gruppe zählenden Standorte von Hauswartprofis und der Rohr AG gut.

Die Home Service AG soll den Plänen zufolge den Namen behalten und als eigenständige Firma vom bisherigen Standort in Zürich-Oerlikon aus arbeiten. Dabei würden alle Mitarbeitenden übernommen.

mk/ra

(AWP)