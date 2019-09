Investis nimmt Änderungen in der Konzernleitung per 1. Januar 2020 vor

Bei Investis kommt es zum Jahreswechsel zum Stühlerücken in der Konzernleitung. Ab dem 1, Januar 2020 übernimmt Walter Eberle innerhalb der Konzernleitung die Verantwortung für das gesamte Segment Real Estate Services und tritt gleichzeitig als Chef der Tochter Hauswartprofis zurück, schrieb Investis am Dienstag in einem Communiqué.