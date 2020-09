Heinrich verfügt über langjährige Erfahrung in diesem Bereich sowie in der Mandats- und Projektleitung. Die eidgenössisch diplomierte Immobilientreuhänderin war zuletzt unter anderem in der Romandie für einen nationalen Immobiliendienstleister tätig.

Sie ersetzt Carol Salzgeber, welche das Unternehmen nach über 20 Jahren zum heutigem Tage verlässt, um eine neue Aufgabe anzunehmen. Bis zum Stellenantritt von Heinrich wird CEO Dieter Sommer das Key-Account-Managementteam direkt führen.

cf/jb

(AWP)