Die zur Investis Gruppe gehörenden Immobiliengesellschaft Privera ernennt Oliver Westermann per zum Leiter des Bereichs Miteigentümergemeinschaft. Offiziell werde er die Position, per 1. Juli 2021 antreten, während der bisherige Bereichsleiter Andreas Stöckler in Pension gehe, teilte das Unternehmen am Freitag mit.