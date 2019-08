Investis verkauft Régie du Rhône und kauft dafür Liegenschaften in Genf

Die Immobiliengesellschaft Investis hat ihre Tochter Régie du Rhône SA mit Sitz in Lancy an die Immoparticipation SA in Fribourg, verkauft. Régie du Rhône erwirtschaftete für das Geschäftsjahr 2018 laut Mitteilung vom Donnerstagabend einen Umsatz von rund 20 Millionen Franken und beschäftigt 155 Mitarbeitende.