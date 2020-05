Die an der Börse SIX kotierte Wisekey International hat mit der Schweizer Finanzgesellschaft Nice&Green einen weiteren Investor an Bord geholt. Nice&Green habe sich dazu verpflichtet, in den kommenden 25 Monaten bis zu 10 Millionen Franken in neu ausgegebene Wandelanleihen zu investieren, teilte Wisekey am Montagabend mit.