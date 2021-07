Der Automobilzulieferer Novem Group hat am Montag einen holprigen Start auf das Börsenparkett hingelegt. Die Aktien eröffneten auf Xetra mit 16,50 Euro und damit auf der Höhe des Ausgabepreises. Zuletzt notierten die Papiere in einem insgesamt schwachen Gesamtmarkt einige Cent unter ihrem Ausgabepreis - und der hatte bereits nur am unteren Ende der Preisspanne gelegen.