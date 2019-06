IPO: Düngerkonzern Yara erwägt Börsengang des Geschäfts mit Industrie-Stickstoff

Der norwegische Konzern Yara will sich auf das klassische Düngergeschäft konzentrieren und prüft einen Börsengang der Sparte für industrielle Stickstoffprodukte. Yara entwickle sich zu einem Dünger-Anbieter, ein Börsengang des Industrie-Geschäfts wäre ein wichtiger Schritt auf diesem Weg, sagte Konzerchef Svein Tore Holsether im Zuge eines Kapitalmarkttages am Mittwoch in Oslo. Die Aufspaltung könne sowohl Yara als auch dem neuen Unternehmen frische Wachstumsimpulse verleihen. Die Yara-Aktie kletterte nach dem Handelsstart um knapp 2 Prozent.