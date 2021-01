IPO: SAP-Tochter Qualtrics setzt Ausgabepreis auf 30 US-Dollar

(neu: offizielle Mitteilung erwarteter Ausgabepreis, Details aktualisiert) - Europas grösster Softwarehersteller SAP dürfte beim Börsengang seiner US-Tochter Qualtrics noch etwas mehr Geld einnehmen als zuletzt angepeilt. Der Emissionspreis für die Aktien des Anbieters von Marktforschungssoftware werde bei 30 US-Dollar erwartet, teilte Qualtrics am Donnerstag in einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht mit.