IPO von Online-Automarktplatz Auto1 kommt laut Kreisen am oberen Ende der Spanne

Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 kann sich Kreisen zufolge über eine rege Nachfrage nach seinen Aktien freuen. Für den an diesen Donnerstag (4. Februar) geplanten Börsengang sollen die Papiere am oberen Ende der Preisspanne von 32 bis 38 Euro an Investoren ausgegeben werden, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag mit Berufung auf die IPO-Unterlagen. Die Bücher sollen an diesem Dienstag um 11 Uhr geschlossen werden, hiess es weiter.