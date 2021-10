IPO/Kreise: Eni-Sparte soll mit bis zu 15 Milliarden Euro bewertet werden

Grundlage für die Bewertung sind laut dem Bericht die gestiegene Nachfrage nach grünen Energiequellen und Auflademöglichkeiten für Elektroautos. Ausserdem fliessen die in den vergangenen Monaten durch Eni getätigten Zukäufe in die Bewertung ein, heisst es in dem Bericht weiter. Anfang August hatte der Konzern beispielsweise Be Power übernommen, dessen Tochtergesellschaft Be Charge nach eigenen Angaben mit mehr als 5 000 Ladepunkten der zweitgrösste italienische Betreiber von öffentlicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ist.

Bereits im Frühjahr gab es erste Überlegungen, das unter dem Namen "Gas & Power Retail and Renewables" (Eni R&R) geführte Geschäft an die Börse zu bringen, um den Wert des Geschäfts zu steigern. Seit Anfang Oktober laufen nun die offiziellen Vorbereitungen zum Börsengang in Mailand. Die Transaktion soll in 2022 abgeschlossen werden. Eni will nach dem Börsengang Mehrheitseigner bleiben./lew/tav/he

(AWP)