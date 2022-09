Die Industrie in Italien hat im Juli wieder leicht zugelegt. Die Industrieproduktion stieg zum Vormonat um 0,4 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Montag in Rom mitteilte. Experten hatten im Schnitt mit einer Stagnation gerechnet. Im Mai und Juni war die Produktion jeweils schwächer ausgefallen als im Vormonat.