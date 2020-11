Die italienische Industrie hat ihre Erholung von dem Einbruch in der ersten Corona-Welle im Frühjahr zunächst abgebrochen. Im September lag die Gesamtproduktion 5,6 Prozent niedriger als im Vormonat, wie das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen deutlich geringeren Rückgang von im Mittel 2,0 Prozent erwartet.