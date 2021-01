Italienische Mediaset kauft weitere 3,4 Prozent an ProSiebenSat.1

Der italienische Konzern Mediaset hat seine Beteiligung am deutschen Medienunternehmen ProSiebenSat.1 wie erwartet aufgestockt. Der Konzern habe 3,4 Prozent erworben, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht. Insgesamt kommt Mediaset über die Mediaset Espana nun auf eine direkte Beteiligung von 13,18 Prozent am Münchener Konzern. Auf weitere Anteile hat das Unternehmen über Derivate Zugriff. Bei den ProSieben-Anlegern sorgte die Mitteilung für Fantasie. Die Aktie stieg am Vormittag um 3,2 Prozent.