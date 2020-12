Italiens Industrieproduktion steigt überraschend stark

Die italienische Industrie hat im Oktober ihre Produktion wieder steigern können und damit die Erholung vom Corona-Einbruch fortgesetzt. Im Monatsvergleich sei die Fertigung um 1,3 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Istat am Freitag in Rom mit. Analysten hatten einen Zuwachs erwartet, waren im Mittel aber nur von einem Plus um 1,0 Prozent ausgegangen.