Das moderne Lager erlaube es dem Unternehmen, ihre Lieferfähigkeit und ihre Lieferservices weiter auszubauen, hiess es weiter. "Uns ist es wichtig, mit dem Neubau unseres Logistikzentrums ein Zeichen zu setzen", wird Bernd Deny, Chief Operating Officer von IVF Hartmann, in der Mitteilung zitiert. "Wir investieren bewusst in zukunftsgerichtete Lösungen und in den Standort Schaffhausen."

yr/mk

(AWP)