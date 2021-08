Jackson-Verkauf bringt Versicherer Prudential Milliardenverlust

Prudential will sich künftig ganz auf die wachstumsstarken Regionen Asien und Afrika konzentrieren. Dort wuchs das Neugeschäft im ersten Halbjahr um 17 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar. Die Bruttoprämieneinnahmen legte um fünf Prozent auf 11,5 Milliarden Dollar zu. Für die Prudential-Aktie ging es am späten Vormittag in London um 1,6 Prozent nach oben.

Nachdem der Konzern seine Europa-Sparte M&G bereits 2019 abgespalten hat, soll die Ausgliederung von Jackson nun im September vollzogen werden, wenn die Aktionäre zustimmen. Geplant ist kein klassischer Börsengang. Vielmehr sollen die Prudential-Aktionäre direkt Aktien von Jackson erhalten. Der Konzern will zunächst mit 19,7 Prozent an Jackson beteiligt bleiben. Für die Zeit nach der Abspaltung denkt die Prudential-Führung weiterhin über eine Kapitalerhöhung nach, die sich auf 2,5 bis 3 Milliarden Dollar belaufen könnte./stw/zb/eas

(AWP)