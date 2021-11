Japanische Grossbanken erzielen deutliche Gewinnschübe

Japanische Grossbanken haben im Zuge der Erholung von der Corona-Krise kräftige Gewinne erzielt. Die beiden Finanzriesen Mizuho Financial Group und Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) erhöhten am Freitag nach deutlichen Zuwächsen im Halbjahr bis Ende September ihre Gewinnziele für das laufende Geschäftsjahr.