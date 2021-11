Jeder zehnte Job hierzulande hängt am Finanzsektor

Das Forschungsinstitut führte im Auftrag der Schweizerischen Bankiervereinigung und des Schweizerischen Versicherungsverbands eine Wirkungsanalyse zum Finanzplatz durch. Die Resultate der Studie bedeuteten, dass jeder siebte Wertschöpfungsfranken und jeder zehnte Arbeitsplatz der hiesigen Wirtschaft vom Finanzsektor abhänge, heisst es.

Die Bedeutung der Branche für die Wirtschaft habe sich auch in der Pandemie gezeigt. Jedes vierte Unternehmen in der Schweiz habe 2020 einen Überbrückungskredit beantragt. Insgesamt seien so 169 Milliarden Franken ausbezahlt worden. Die Versicherungen hätten Firnem für finanzielle Verluste ausserdem mit 1,3 Milliarden unter die Arme gegriffen.

kw/rw

(AWP)