Jenoptik hofft durch Militärsparten-Verkauf auf nachhaltiges Image

Mit dem Verkauf der Militärtechniksparte Vincorion hofft Jenoptik künftig auch auf ein nachhaltigeres Image an der Börse. Nachdem im November 2021 eine Vereinbarung zum Verkauf der Sparte mit 800 Mitarbeitern an den britischen Finanzinvestor Star Capital Partnership unterzeichnet wurde, rechne er in Kürze mit einem Abschluss der Transaktion, sagte Vorstandschef Stefan Traeger bei der digitalen Hauptversammlung am Dienstag. "Dies dürfte auch dazu führen, dass Jenoptik für Investoren mit Nachhaltigkeitsfokus deutlich an Attraktivität gewinnt."