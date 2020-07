Johnson & Johnson will grosse Corona-Impfstudie im September starten

Im Rennen um einen Corona-Impfstoff kommt auch der Pharma- und Konsumgüterkonzern Johnson & Johnson voran. Wie das Unternehmen am Donnerstag in New Brunswick mitteilte, hat sich der Impfstoffkandidat AD26.COV2.S in ersten vorklinischen Tests als wirksam gegen eine Infektion mit Sars-CoV-2 erwiesen, den Erreger der Krankheit Covid-19. Die Ergebnisse wurden in der Zeitschrift "Nature" veröffentlicht.