Martinelli werde in seiner neuen Funktion das Team aufbauen und an Sergio Leoni, Geschäftsleiter der Bank in Italien und im Tessin, berichten. Das neue Team werde sich auf Akquisitionen und die Geschäftsentwicklung für internationale Kunden spezialisieren. Martinellis Erfahrung in Asien werde dabei für den Aufbau des internationalen Teams "von unschätzbarem Wert" sein, wird Leoni in der Mitteilung zitiert.

tv/kw

(AWP)