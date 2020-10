Bei Julius Bär kommt es zu einem Abgang im Verwaltungsrat: Christian Meissner trete mit sofortiger Wirkung aus dem Aufsichtsgremium zurück, teilte die Bank am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Grund sei, dass er sich entschieden habe, seine bisherigen Aktivitäten als selbständiger Unternehmer aufzugeben und eine operative Führungsaufgabe in der Finanzdienstleistungsbranche anzunehmen.