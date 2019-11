Die Bank Julius Bär ernennt Felix Oeschger per 1. März 2020 zum Leiter des Marktes Zürich. Oeschger, der in seiner neuen Funktion das Geschäft mit Private-Banking-Kunden im Raum Zürich verantworten wird, folgt auf Andreas Feller. Dieser wird im Zuge der angekündigten regionalen Neuausrichtung auf Anfang 2020 die neu geschaffene Position des Marktgebietsleiters Deutschschweiz übernehmen, wie das Institut am Montag mitteilte.