Valizadeh kam laut Mitteilung vom Mittwoch vor 14 Jahren zu Julius Bär in Dubai. Als Geschäftsführer der Region soll er die Geschäftsstelle in Dubai als wichtigste Drehscheibe für die Gruppe stärken. Zudem soll er das Wachstum im arabischen Raum und in Afrika vorantreiben.

Der neue Chef der Niederlassung in Bahrain, Shaj Babu, verfügt laut der Mitteilung über fünfzehnjährige Erfahrung im Bank- und Vermögensverwaltungsgeschäft.

tv/uh

(AWP)