Julius Bär schlägt Tomas Varela Muiña zur Wahl in den Verwaltungsrat vor

Der Vermögensverwalter Julius Bär schlägt an der kommenden Generalversammlung vom 12. April den Spanier Tomas Varela Muiña zur Wahl in den Verwaltungsrat vor. Er werde im Gremium auf Claire Giraut folgen, die nach einer Amtszeit von zwölf Jahren nicht mehr zur Wiederwahl antritt, teilte die Bank am Donnerstag mit.