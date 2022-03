Die Aktien werden über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange erworben. Die Durchführung des Programms unterliegt den Marktbedingungen. Julius Bär will der ordentlichen Generalversammlung vom Frühjahr 2023 die Vernichtung der zurückgekauften Aktien zur Herabsetzung des Kapitals beantragen.

cf/gab

(AWP)