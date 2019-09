Julius Bär stellt in Zürich sechs neue Kundenberater an

Per Anfang November werde Simon Wanzenried zur Bank stossen und die Leitung des neu gebildeten Teams in Zürich übernehmen, teilte Julius Bär am Freitag mit. Er war elf Jahre im Private Banking der CS tätig, zuletzt als Marktgebietsleiter "Private & Wealth Management Clients" in Zürich. In dem neuen Team starten ausserdem mit Rafael Scotoni und Ernesto Gemma zwei Kundenberater, die bereits bei der CS mit Wanzenried im Team waren.

Per Anfang September hat die Privatbank Ronald Dold und René Freiermuth für das neu gebildeten UHNWI-Team eingestellt, die beide zuvor selbstständig tätig gewesen waren. Bereits im Juli war Chris Reinhardt zu einem bestehenden Team gestossen, der von der CS zu Julius Bär wechselt.

tp/ra

(AWP)