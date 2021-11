Jungfraubahn verdichtet den Fahrplan für 2022

Ab 2022 soll während der Hauptsaison im Winter und Sommer im regionalen Personenverkehr zwischen Interlaken Ost, Grindelwald und Lauterbrunnen/Wengen wieder durchgehend der Halbstundentakt gelten. Aber auch das Angebot auf den touristischen Strecken soll für nächstes Jahr grundsätzlich dichter werden.

Gleichzeitig gelte es aber weiterhin flexibel zu bleiben, um etwa in Ferienwochen oder bei schönem Wetter den Fahrplan kurzfristig anzupassen. Zudem will der Bahnbetreiber vorbereitet sein, falls im nächsten Jahr der internationale Tourismus stärker an Fahrt aufnehmen sollte.

