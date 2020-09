Jungfraubahnen erleiden im ersten Halbjahr historischen Einbruch

Die Jungfraubahn AG hat im ersten Halbjahr stark unter der Corona-Pandemie gelitten. Die Fallhöhe war dabei gross, zumal in den letzten Jahren regelmässig neue Rekordmarken gesetzt worden waren. Gerade einmal knapp über 100'000 Besucher verzeichnete das Jungfraujoch in den ersten sechs Monaten, die Bahn war seit dem 1. Weltkrieg noch nie so lange geschlossen.