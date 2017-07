Jungheinrich mit bisher grösstem Auftrag für E-Gabelstapler

Der Logistikkonzern Jungheinrich hat seinen bisher grössten Einzelauftrag erhalten - für mehr als 1000 Gabelstapler mit Elektroantrieb. Vom Auftragsvolumen her sei es die grösste Fahrzeugbestellung in der rund 65-jährigen Firmengeschichte, teilte die Jungheinrich AG am Dienstag in Hamburg mit. Der Auftragswert belaufe sich auf einen hohen zweistelligen Millionen-Betrag. Der Grosskunde, über dessen Namen Stillschweigen vereinbart worden sei, will mit den Fahrzeugen Lager und Versandzentren in Grossbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland ausrüsten.