Jungheinrich trotzt Lieferkettenproblemen und erhöht Ergebnisprognose

Der Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich kann bislang den Lieferkettenproblemen sowie höheren Materialkosten trotzen und erhöht nach deutlichen Zuwächsen in den ersten neun Monaten seine Ergebnisprognose. So dürfte das operative Ergebnis (Ebit) 2021 zwischen 340 Millionen und 370 Millionen Euro liegen, teilte das Unternehmen am Montag in Hamburg mit. Bislang hatte das Management 300 bis 350 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die entsprechende Marge sieht Jungheinrich mit 8,5 bis 8,8 Prozent nun ebenfalls höher als geplant. Vor Steuern erwartet Jungheinrich einen Gewinn von 325 bis 355 Millionen Euro, nach zuvor avisierten 280 bis 330 Millionen Euro.