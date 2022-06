Kantonalbanken-Verband wählt Bruno Thürig zum neuen Präsidenten

An der Spitze des Verbands Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB) ist es zu einem Wechsel gekommen. Die Generalversammlung des VSKB hat am (heutigen) Donnerstag in Pontresina Bruno Thürig zum neuen Präsidenten gewählt. Die Wahl erfolgte einstimmig für eine vierjährige Amtsperiode, wie der VSKB in einem Communiqué bekannt gab.