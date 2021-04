Die Katek-Gruppe zählt nach eigenen Angaben zu den am schnellsten wachsenden Elektronikunternehmen in Europa. Sie bietet Software- und Hardware-Entwicklung, Prototyping sowie Fertigung von hochwertiger Elektronik an. Die Produkte werden in der Elektromobilität, bei Alternativen Energien sowie in der Medizintechnik verwendet. 2020 setzten rund 2600 Mitarbeiter insgesamt 414 Millionen Euro um./jha/he

