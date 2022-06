Kinarus-Aktien ab sofort unter dem Ticker "KNRS" an der SIX

Die Aktien des kleinen Biotech-Unternehmens Kinarus werden ab (heutigem) 10. Juni unter dem neuen Tickercode "KNRS" an der Schweizer Börse SIX gehandelt. Der neue offizielle Name der Gesellschaft ist laut Mitteilung vom Freitag nun Kinarus Therapeutics Holding AG und der Hauptsitz befindet sich neu in Basel.