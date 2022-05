Kinarus darf nach ersten Daten Studie zum Augenkandidaten KIN001 durchführen

Das Biotechunternehmen Kinarus sieht die potenzielle Wirksamkeit seines Augenkandidaten KIN001 durch präklinische Daten belegt. So wurde der Kandidat oral an Patienten verabreicht, die an der feuchten altersbedingten Makuladegeneration (feuchte AMD) leiden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.