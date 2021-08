Kinarus erreicht mit Covid-19-Medikament positive präklinische Daten

Bei In-vitro-Tests und Versuchen mit Tieren habe KIN001 die Replikation von SARS-CoV-2 gehemmt und Entzündungen sowie Lungenschäden reduziert. Diese dreifache Wirkung des Medikaments unterstütze damit potenziell den Einsatz bei allen Schweregraden und allen Stadien von Covid-19.

Bei KIN001 handelt es sich den Angaben zufolge um eine oral verabreichte Kombination des p38-MAPK-Inhibitors Pamapimod mit einem zweiten zugelassenen Medikament.

Kinarus hatte kürzlich den Start der klinischen Phase-II-Studie 'KINETIC' zu KIN001 bei hospitalisierten Covid-19-Patienten bekanntgegeben.

Zudem plant das Basler Unternehmen den Börsengang an der SIX Swiss Exchange via einen sogenannten 'Reverse-Takeover' mit der Perfect Holding, wie letzte Woche bekannt wurde.

