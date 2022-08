Kinarus startet Phase-II-Studie mit KIN001 bei Covid-Patienten

In der Untersuchung soll KIN001 bei Patienten mit leichter oder mittelschwerer Covid-19-Erkrankung im ambulanten Rahmen angewandt werden, so das Communiqué weiter. Rekrutiert werden die Patienten in der Schweiz und in Deutschland.

Schon durchgeführt wurde eine Studie mit hospitalisierten Patienten. Für diese Untersuchung mit dem Namen Kinetic wurden bis Anfang Juni 131 Patienten behandelt. Zwischenergebnisse sollen laut den Angaben bis Ende September vorliegen.

KIN001 soll laut der Mitteilung das Fortschreiten der Krankheit verhindern und damit den Schweregrad der Erkrankung sowie die Zahl der Krankenhausaufenthalte verringern. Die Therapie ist laut der Mitteilung eine oral verabreichte Kombination aus zwei Medikamenten. Sie ziele auf die Replikationsfähigkeit des Virus ab. Erste Untersuchungen, die im Sommer veröffentlicht wurden, hätten eine hohe Wirksamkeit bei der ursprünglichen Covid-Variante, aber auch bei Delta und Omikron gezeigt.

