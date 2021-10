Kion bleibt auf Erholungskurs - Aktie an MDax-Spitze

(Ausführliche Fassung) - Der Gabelstapler-Hersteller Kion konkretisiert dank voller Auftragsbücher seine Prognose für das Gesamtjahr. Der Auftragseingang werde das obere Ende der Zielspanne von 10,65 bis 11,45 Milliarden Euro erreichen, teilte das MDax-Unternehmen am Dienstag bei der Zahlenvorlage in Frankfurt mit. Die Aktie legte am Vormittag als MDax-Spitzenreiter deutlich zu.