Klagen gegen Goldman Sachs im Zusammenhang mit Archegos-Kollaps

Der Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos hat ein juristisches Nachspiel für die US-Investmentbank Goldman Sachs. Im Zusammenhang mit dem Kollaps des US-Fonds im Frühjahr sei gegen das Bankhaus wegen mutmasslichem Insiderhandel geklagt worden, teilte Goldman Sachs in einer am Montag einsehbaren Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC mit.