Der Lkw- und Zugbremsenhersteller Knorr-Bremse übernimmt nach einem Rechtsstreit die vom Autozulieferer Bosch gehaltenen Anteile an seinem japanischen und europäischen Nutzfahrzeuggeschäft. Für die Anteile von je 20 Prozent zahlt Knorr-Bremse insgesamt 360 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Der Deal stehe unter Vorbehalt der kartellrechtlichen Zustimmung, welche für das zweite Halbjahr erwartet wird. Knorr-Bremse wird damit wieder alleiniger Gesellschafter der Sparten für Nutzfahrzeuge in Europa und Japan.