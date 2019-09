Knorr-Bremse verkauft Powertech-Geschäft mit Verlust an Finanzinvestor

Der Bremsenhersteller Knorr-Bremse schlägt seinen defizitären Geschäftsbereich Powertech mit Verlust an einen Finanzinvestor los. Das Unternehmen Radial Capital Partners (RCP) solle die Powertech-Gesellschaften übernehmen, die elektrische Energieversorgungssysteme für den Schienenverkehr und die Industrie anbieten, teilte Knorr-Bremse am Montag in München mit. Der Kaufpreis sei negativ, hiess es. Insgesamt muss das MDax-Unternehmen im Zuge des Deals eine Belastung von knapp 80 Millionen Euro verbuchen.