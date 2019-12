Konsortium um Bauunternehmen übernimmt Asiana Airlines

Ein Konsortium um die südkoreanische Baufirma Hyundai Development übernimmt die zweitgrösste Fluggesellschaft des Landes, Asiana Airlines. Das Konsortium habe den Vertrag zur Übernahme von 30,77 Prozent an dem Star-Alliance-Mitglied unterzeichnet, teilte die Baufirma HDC am Freitag mit. Das Konsortium investiert 2,5 Billionen Won (etwa 1,94 Milliarden Euro) in die Anteile, die Managementrechte an Asiana sowie für neu herauszugebende Aktien.