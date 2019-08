Konsumenten in der Schweiz kaufen immer mehr Fair-Trade-Produkte

Insgesamt wanderten Produkte im Wert von knapp 865 Millionen Franken über die Ladentheke, wie der Branchen-Dachverband der Fair-Trade-Organisationen in der Schweiz, Swiss Fair Trade, am Mittwoch mitteilte. Das sei ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Angetrieben wurde das Wachstum demnach durch die starke Zunahme bei den Getränken, die neu mit rund einem Viertel den grössten Anteil am Fair-Trade-Umsatz aufweisen. Daneben seien frische Früchte und Schokolade sowie Kakaoprodukte die umsatzstärksten Warengruppen.

In der Statistik wird der Umsatz aller Produkte berücksichtigt, die von den Mitgliedern von Swiss Fair Trade gehandelt oder zertifiziert werden.

(AWP)