Korr: Bachem will 500-Millionen-Grenze beim Umsatz bereits dieses Jahr knacken

(EBITDA statt EBIT im dritten Abschnitt) - Dem Biochemie-Unternehmen Bachem ist es in der ersten Jahreshälfte 2021 rund gelaufen. Umsatz und Gewinn stiegen im ersten Halbjahr 2021 kräftig. Und so soll es auch in der nächsten Zukunft weitergehen. Das Umsatzziel von 500 Millionen Franken soll nun bereits dieses statt erst nächstes Jahr erreicht werden.