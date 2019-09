(Im letzten Satz des 1. Absatzes muss es richtig heissen: Oktober) - Die Tüv-Prüfungen im Terminal des künftigen Hauptstadtflughafens BER haben nach Angaben von Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup bisher keine grossen Probleme zu Tage gefördert. "Ich traue mich am BER kaum, dieses Wort zu verwenden: Die Prüfung ist besser gelaufen als wir erwartet haben", sagte Lütke Daldrup am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus. Der Tüv Rheinland habe 80 Prozent der vorgegebenen 250 Prozessszenarien geprüft, am Freitag nächster Woche würden die Tests abgeschlossen. Dann würden die Ergebnisse bis Ende Oktober dokumentiert.