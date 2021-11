Korr: Carlo Gavazzi steiget im Halbjahr Umsatz und Gewinn deutlich

Der Umsatz stieg in dem per Ende September abgeschlossenen Halbjahr um 33,6 Prozent auf 92,6 Millionen Franken, wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. Das entspricht ziemlich genau den Angaben zum Umsatz (rund 92 Mio), die Carlo Gavazzi bereits Mitte Oktober zusammen mit vorläufigen Zahlen zum EBIT und Reingewinn veröffentlicht hatte.

Die gute Nachfragesituation widerspiegelt sich auch im Auftragseingang, der um knapp 76 Prozent auf 121 Millionen zulegte. Das Verhältnis Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-bill) lag bei 1,31 per 30 September.

EBIT verdreifacht

Da sich die Kosten unterproportional zum Umsatz erhöhten, verbesserte sich das Ergebnis deutlich. Der Betriebsgewinn (EBIT) verdreifachte sich in der Folge auf 15,9 Millionen. Unter dem Strich resultierte ein Reingewinn von 11,2 Millionen Franken, was einem Anstieg von 134 Prozent entspricht.

Carlo Gavazzi befand sich in allen Regionen auf Wachstumskurs. In Europa stiegen die Verkäufe um 30,4 Prozent, vor allem aufgrund des Wachstums in den Bereichen Energieeffizienz, Gebäudeautomation und Industrieautomation.

Die Umsätze in Nord- und Südamerika stiegen um 36,0 Prozent, insbesondere dank der steigenden Nachfrage von US-amerikanischen OEMs in der Industrieautomation.

Im asiatisch-pazifischen Raum lag der Umsatz um 27,4 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, was vor allem auf die Erholung der Märkte für Industrieautomation mit OEMs und Vertriebskanälen in China zurückzuführen sei, so die Mitteilung.

Kein konkreter Ausblick

Einen konkreten Ausblick auf den Rest des Jahres macht Carlo Gavazzi nicht. Die derzeitige schwierige Wirtschaftslage und die Probleme in den globalen Lieferketten würden noch eine Weile fortbestehen, "wobei die Auswirkungen auf unser Geschäft schwer abzuschätzen sind", heisst es lediglich.

Es sei jedoch davon auszugehen, dass etwaige Engpässe vorübergehend blieben und sich nicht verfestigen würden.

