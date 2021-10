Korr: Clariant stellt Fabrik für Cellulose-Ethanol in Rumänien fertig

(Korrigiert Anzahl der Mitarbeitenden in der Fabrik im letzten Absatz) - Der Chemiekonzern Clariant hat eine neue Fabrik im rumänischen Podari fertiggestellt. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, sollten dort jährlich 250'000 Tonnen Stroh in rund 50'000 Tonnen Cellulose-Ethanol verarbeitet werden.